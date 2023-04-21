В Минобороны России объяснили взрыв в Белгороде

В Минобороны России сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34.

«Двадцатого апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 <...> над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — заявили в пресс-службе Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что жертв в Белгороде в результате данного инцидента нет, ведется расследование.

Ранее в Белгороде произошел мощный взрыв. Отмечалось, что в результате взрыва была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Его жильцов эвакуировали. Также повреждения получили несколько автомобилей.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о взрыве в городе. При этом он отмечал, что в результате ЧП есть двое пострадавших.

С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, регион неоднократно подвергался обстрелам.