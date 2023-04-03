Россия может нарастить выпуск березового сока в 3 раза

В России каждый год заготавливают промышленным способом 50 тонн березового сока. Как рассказали, в пресс-службе Рослесинфорга ТАСС объем заготовок можно нарастить в 3 раза.

«Получение этого ценного продукта на протяжении нескольких последних лет остается примерно на одном уровне, хотя в этой сфере есть большой потенциал для развития предпринимательства», — указал глава Рослесинфорга Павел Чащин.

Объемы разрешенной заготовки сока составляют более 151 тонны, то есть в 3 раза больше фактической. По данным Чащина, площадь участков, которые можно взять в аренду для этих целей — около 220 тысяч га. Сейчас используется в 16 раз меньше.

Чиновник добавил, что это перспективный вид побочного использования лесов, не наносящий вреда окружающей среде. Чащин считает, что его нужно развивать.

В 2022 году по всей стране промышленным образом заготовили всего 50,9 тонны этого продукта.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах березового сока для организма человека. Так, по ее словам, березовый сок содержит витамины группы B, которые обеспечивают выработку новых клеток крови и укрепляют нервную систему.