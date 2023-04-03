Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия может нарастить выпуск березового сока в 3 раза

close
100%
Depositphotos

В России каждый год заготавливают промышленным способом 50 тонн березового сока. Как рассказали, в пресс-службе Рослесинфорга ТАСС объем заготовок можно нарастить в 3 раза.

«Получение этого ценного продукта на протяжении нескольких последних лет остается примерно на одном уровне, хотя в этой сфере есть большой потенциал для развития предпринимательства», — указал глава Рослесинфорга Павел Чащин.

Объемы разрешенной заготовки сока составляют более 151 тонны, то есть в 3 раза больше фактической. По данным Чащина, площадь участков, которые можно взять в аренду для этих целей — около 220 тысяч га. Сейчас используется в 16 раз меньше.

Чиновник добавил, что это перспективный вид побочного использования лесов, не наносящий вреда окружающей среде. Чащин считает, что его нужно развивать.

В 2022 году по всей стране промышленным образом заготовили всего 50,9 тонны этого продукта.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах березового сока для организма человека. Так, по ее словам, березовый сок содержит витамины группы B, которые обеспечивают выработку новых клеток крови и укрепляют нервную систему.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях