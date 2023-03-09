Guardian: Сунак уверен, что Австралия предпочтет британские субмарины американским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что Австралия предпочтет британские атомные субмарины американским. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что 13 марта Сунак отправится в Соединенные Штаты, где встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, а также президентом США Джо Байденом.

Предполагается, что на встрече объявят о том, какие именно подлодки приобретет австралийская сторона в рамках оборонного пакта AUKUS.

Австралия стоит перед выбором между британским и американским проектом на базе существующих подводных лодок класса Astute или Virginia. По словам неназванного министра, Сунак сказал коллегам в правительстве, что он в восторге от результатов переговоров, которые продолжались 1,5 года.

По словам источника издания, сделка склоняется в пользу Великобритании, а Сунак «был в восторге, когда рассказывал об этом министрам, он улыбался и подпрыгивал».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источников в администрации США сообщило, что Австралия планирует в рамках проекта AUKUS купить у Соединенных Штатов до пяти атомных подводных лодок Virginia.