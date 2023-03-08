РИА Новости: расчет ПТРК «Корнет» уничтожил прорывавшуюся к селу Водяное бронетехнику ВСУ

Расчет бронебойщиков из первого армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) России при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, таким образом российские военные сорвали попытку прорыва украинских войск к селу Водяное. По словам офицера с позывным Саймон, ВС РФ применили «Корнеты» против украинских БМП-2.

Как сообщил военный, российские войска работали с окраин поселка Пески по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Как отметил офицер, это село в значительной степени контролируется российскими силами.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские военные смогли поразить на территории ДНР штаб 59-й мотопехотной бригады украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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