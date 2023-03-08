Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 130 человек на Краснолиманском направлении за сутки

Потери Вооруженных сил (ВСУ) Украины за сутки на Краснолиманском направлении составили до 130 военных, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, урон был нанесен авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр».

ВСУ потеряли также две боевые машины пехоты, три бронированных автомобиля, три машины и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Атака проходила в районе Невского, Новолюбовки, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также под Григорьевкой в ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что на Херсонском направлении российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ. Также были уничтожены 10 украинских автомобилей, самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30».

До этого на Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили более 60 украинских военных. Также была уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.