Klymenko Time: жителей Киева и Киевской области предупредили о взрывах

Жителей Киева и Киевской области оповестили, что скоро последуют взрывы, так как в Вышгородском районе начнут ликвидацию взрывоопасных предметов. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

В областной администрации призвали горожан сохранять спокойствие.

В настоящий момент не уточняется, как долго будут продолжаться взрывы в связи с уничтожением взрывоопасных предметов и какие потом будут проводиться работы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В конце февраля украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. В отдельно стоящем здании в Голосеевском районе города произошел пожар.