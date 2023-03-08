Sydney Morning Herald: премьер Австралии вскоре может озвучить планы по атомным подлодкам

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на следующей неделе отправится в США для закрепления сделки о строительстве атомных подлодок. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Австралийский премьер, его британский коллега Риши Сунак и президент США Джо Байден на следующей неделе проведут встречу в США в рамках сотрудничества внутри военного союза трех стран — AUKUS. Ожидается, что после встречи будет объявлено о планах Австралии по подлодкам, которые, по данным издания, будут стоить не менее 100 миллиардов долларов.

Отмечается, что сроки строительства восьми подводных лодок при этом «остаются под вопросом из-за опасений по поводу гигантских инвестиций, необходимых для развития судостроительных мощностей для выполнения этой работы, а также проблемы набора рабочей силы для строительства и обслуживания судов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Франция была унижена США, когда заказ на строительство подводных лодок для Австралии был отменен в пользу Соединенных Штатов.