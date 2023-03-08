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Путин направил телеграмму к 8 Марта учительнице из Омской области, чей сын погиб в спецоперации

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму по случаю 8 Марта учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в 2022 году погиб на Украине. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства пожелал Хаиржановой «здоровья и всего самого доброго».

«Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В селе Старинка вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям», — отметил президент.

Путин добавил, что своего сына женщина смогла воспитать «настоящим мужчиной» и «патриотом».

«В трудный для Родины час он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — говорится в телеграмме.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент России отметил, что в РФ 8 Марта всегда наполнено особым теплом и смыслом. Глава государства подчеркнул, что в этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к женщинам.

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