Путин направил телеграмму к 8 Марта учительнице из Омской области, чей сын погиб в спецоперации

Президент России Владимир Путин направил телеграмму по случаю 8 Марта учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в 2022 году погиб на Украине. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства пожелал Хаиржановой «здоровья и всего самого доброго».

«Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В селе Старинка вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям», — отметил президент.

Путин добавил, что своего сына женщина смогла воспитать «настоящим мужчиной» и «патриотом».

«В трудный для Родины час он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — говорится в телеграмме.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент России отметил, что в РФ 8 Марта всегда наполнено особым теплом и смыслом. Глава государства подчеркнул, что в этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к женщинам.