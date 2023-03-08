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ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по городам и селам левобережья Херсонщины

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Marko Djurica/Reuters

В экстренных службах сообщили журналистами, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли серию артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, которые располагаются на левом берегу Днепра, передает РИА Новости.

«Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Горностаевке, Голой Пристани, Кардашинке, Старой Збурьевке», — сказали в экстренных службах.

Отмечается, что всего было выпущено 43 снаряда из ствольной артиллерии. По информации экстренных служб, сейчас уточняется информация по жертвам и разрушениям инфраструктуры.

Всего за сутки, по его словам, украинские националисты выпустили около ста снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области.

ВСУ нанесли два удара из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР) во время шествия по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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