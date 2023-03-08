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В ФРГ пригрозили усилить поддержку Украины в случае, если Китай поставит оружие России

Писториус: Берлин увеличит поддержку Киева в случае передачи китайских вооружений Москве

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Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин увеличит военную поддержку Киева в случае, если Китай поставит вооружение России. Об этом сообщает Reuters.

«Это будет означать, что Украину нужно продолжать поддерживать и [поддерживать] больше», — сказал министр.

По мнению Писториуса, в этом случае ослабнет роль КНР как «мирного посредника» или государства, которое может оказать «влияние на Россию».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявил, что Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок России летальных вооружений для использования в конфликте на Украине.

В свою очередь глава МИД КНР Цинь Ган подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не предоставляет оружие ни одной из сторон.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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