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AC: США потребуется шесть лет на восполнение запасов снарядов, переданных Украине

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Efrem Lukatsky/AP

США потребуется шесть лет на восполнение запасов 155-мм снарядов, переданных Украине. Об этом говорится в материале издания American Conservative.

При запланированном росте производства до 20 тыс. снарядов в месяц на восстановление может уйти более четырех лет, пишет автор статьи.

«Поэтому США хотят нарастить выпуск больше чем в четыре раза – с 20 тыс. до 90 тыс. в месяц к 2025 году», — указывает AC, отмечая, что даже при таком раскладе необходимо 11 месяцев, чтобы довести запасы 155-мм снарядов до того уровня, который был до начала украинского конфликта.

По данным издания, с февраля 2022 года США передали Украине треть своих противотанковых ракетных комплексов Javelin – 8,5 тыс. единиц, а также треть запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger – 1,6 тыс. единиц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что США продолжают наращивание поставок вооружений Украине и побуждают к этому и своих «подопечных» — страны Евросоюза.

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