Минобороны России определило порядок поступления россиян в отряды добровольцев

Министерство обороны России определило порядок поступления россиян в добровольческие формирования. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Военным комиссариатам при отборе кандидатов в добровольцы рекомендуется обращать внимание на тех, кто прошел военную службу и имеет военно-учетные специальности. Отмечается, что кандидат также должен соответствовать всем требованиям по здоровью. Кроме того, в военкоматах будет оцениваться психологическая пригодность, в том числе мотивация добровольца при поступлении в подобное подразделение.

Сообщается, что российским гражданам, которые заключат контракт, будут выдаваться удостоверения гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов будет занимать не менее десяти суток.

В документе также регулируется порядок пребывания в добровольческих формированиях и исключения из них.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило правила выдачи гражданам, вступившим в добровольческие формирования, удостоверений ветеранов боевых действий.