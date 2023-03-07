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Лукашенко заявил, что в Белоруссии задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Белоруссии Алекандр Лукашенко заявил, что в республике задержали более 20 соучастников атаки на самолет А-50. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

«Задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там», — сказал он.

Лукашенко считает, что причастный к попытке диверсии в отношении самолета проживал в Крыму, имея российский и украинский паспорта.

«Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — пояснил белорусский лидер.

Президент Белоруссии отметил, что А-50 не получил значительных повреждений, подчеркнув, что подвергшееся диверсии воздушное судно отправилось на обслуживание, а в страну прибыл другой борт ДРЛО.

По словам Лукашенко, после попытки совершить диверсию против самолета А-50, были подняты тысячи силовиков с целью не допустить проникновения террориста в Российскую Федерацию.

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