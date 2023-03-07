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Шойгу: США и их союзники развязали против России беспринципную информационную войну

Шойгу призвал положить конец фальсификациям США и Запада истории Второй мировой войны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники развязали против Российской Федерации беспринципную информационную войну, утверждая, что именно благодаря им был побежден Третий рейх и завершена Вторая мировая война. Об этом генерал армии сказал на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Шойгу подчеркнул, что этому и любым попыткам фальсификации исторической правды необходимо положить конец. Россия не имеет права допустить, чтобы уроки страшной трагедии, возникшей в XX веке из-за нацизма, «были извращены и забыты», сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с 23 Февраля заявил, что нынешнее поколение российских солдат бережет и преумножает ратные традиции своих предков, которые в Великую Отечественную войну «разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость родины».

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Отношения России и США
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