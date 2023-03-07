В Сеуле заявили, что КНДР может испытать новую баллистическую ракету в ближайшие недели

Разведывательное агентство Южной Кореи сообщило во вторник, что Северная Корея может провести крупномасштабные военные учения в марте или апреле и испытать свою новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом сообщает Reuters.

7 марта сестра главы КНДР Ким Ё Чжон заявила, что попытка американцев сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята Пхеньяном как объявление войны.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США заявил, что Вашингтон собьет межконтинентальную баллистическую ракету КНДР, если будет осуществлен ее запуск в Тихий океан. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала такие заявления недопустимыми и «излишними и безумными».

Глава департамента МИД КНДР по делам Соединенных Штатов Квон Чжон Гын заявлял, что продолжение США военных учений и размещения стратегических вооружений на Корейском полуострове может быть воспринято как «объявление войны».