Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает на Купянское направление неподготовленных военнослужащих, у 80% дислоцированных на этом участке бойцов вовсе нет боевого опыта. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка в связи с большими потерями в подразделениях украинскому командованию на постоянной основе приходится восполнять безвозвратные и санитарные потери неподготовленными и неквалифицированными кадрами», — рассказал Марочко, ссылаясь на данные разведки, полученные российскими войсками.

Марочко добавил, что в подразделениях Вооруженных сил Украины не проводилось боевое слаживание, и по всем нормативно-правовым документам они не являются боеготовыми и должны быть выведены для восстановления.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства из района Купянска в направлении города Сватово.