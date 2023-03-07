Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: в зоне СВО успешно протестировали противодронное ружье «Гарпия»

close
100%
«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Российские военные успешно применили противодронное ружье «Гарпия» под Донецком против коптера DJI Mavic Pro, который используется в том числе и как ударный дрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Противодронное ружье «Гарпия» работает от литийионного аккумулятора. Эффективная дальность действия оружия — от 500 метров до 2 километров.

Отмечается, что из-за воздействия «Гарпии» на беспилотник, «домашняя точка» — место взлета и посадки — может сместиться, и коптер может улететь на посадку в неизвестном оператору направлении.

По данным корреспондента агентства, в ходе тестирования все основные параметры DJI Mavic Pro были подтверждены.

Ранее издание «Русская Весна» сообщало, что ВС РФ применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ с помощью БТР МТ-ЛБ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть