Минобороны Британии изучает возможность покупки разведывательных воздушных шаров

Минобороны Великобритании рассматривает возможность купить несколько разведывательных воздушных шаров для наблюдения за «враждебными государствами», пишет газета Times.

В 2022 году британские власти заключили соглашение на сумму 100 млн фунтов ($120 млн) с американской компанией Sierra Nevada Corporation на разработку стратосферных беспилотных воздушных систем.Эта работа осуществляется в рамках проекта британского Минобороны под названием Aether.

Разведывательные воздушные шары летают на высоте 15-24 км.

Лондон подтвердил свою заинтересованность в их приобретении после тестовых полетов над городом Пейдж (штат Аризона) прошлой осенью.

Запланирован 60-дневный испытательный полет аппарата. Также изучаются возможности инвестиций в разработку конвенциональных беспилотников, которые могли бы работать в стратосфере.

Ранее канадские военные обнаружили в Арктике китайские разведывательные буи. Генерал-лейтенант в отставке Майкл Дэй указал, что китайские буи, вероятно, использовались для наблюдения за движением атомных подводных лодок США в Арктике, а также для картирования морского дна и толщины льда.

В начале февраля США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Южная Каролина. В администрации президента США Джо Байдена были уверены, что китайский аэростат «стремился контролировать чувствительные военные объекты» США.