Сестра лидера КНДР: перехват США ракеты КНДР над Тихим океаном будет равнозначен войне

Попытка американцев сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята Пхеньяном как объявление войны. С таким заявлением выступила сестра главы КНДР Ким Ё Чжон, пишет ТАСС.

«Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие военные действия», — говорилось в заявлении представительницы Северной Кореи.

По ее словам, порядок действий военных Пхеньяна в подобных ситуациях был изложен.

Ранее южнокорейское СМИ сообщило, что в феврале глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США заявил, что Вашингтон собьет межконтинентальную баллистическую ракету КНДР, если будет осуществлен ее запуск в Тихий океан.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала такие заявления недопустимыми и «излишними и безумными».

Ранее глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что продолжение США военных учений и размещения стратегических вооружений на Корейском полуострове может быть воспринято как «объявление войны». По его словам, КНДР считает «возмутительным» обсуждение в СБ ООН права суверенного государства на самозащиту. Он отметил, что США и Южная Корея провели в Пентагоне учения по применению средств расширенного сдерживания, которые являются «репетицией ядерной войны» против КНДР.