Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сестра лидера КНДР: перехват США ракеты КНДР над Тихим океаном будет равнозначен войне

Сестра Ким Чен Ына приравняла к объявлению войны перехват ракеты КНДР над Тихим океаном

close
100%
Global Look Press

Попытка американцев сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята Пхеньяном как объявление войны. С таким заявлением выступила сестра главы КНДР Ким Ё Чжон, пишет ТАСС.

«Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие военные действия», — говорилось в заявлении представительницы Северной Кореи.

По ее словам, порядок действий военных Пхеньяна в подобных ситуациях был изложен.

Ранее южнокорейское СМИ сообщило, что в феврале глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США заявил, что Вашингтон собьет межконтинентальную баллистическую ракету КНДР, если будет осуществлен ее запуск в Тихий океан.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала такие заявления недопустимыми и «излишними и безумными».

Ранее глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что продолжение США военных учений и размещения стратегических вооружений на Корейском полуострове может быть воспринято как «объявление войны». По его словам, КНДР считает «возмутительным» обсуждение в СБ ООН права суверенного государства на самозащиту. Он отметил, что США и Южная Корея провели в Пентагоне учения по применению средств расширенного сдерживания, которые являются «репетицией ядерной войны» против КНДР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть