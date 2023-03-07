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AFP: военный ВСУ заявил об отступлении от Артемовска «маленькими группами»

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AP

Военный ВСУ заявил, что подразделения украинских войск отступают от Артемовска в Донецкой народной республике (украинское название — Бахмут) «маленькими группами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Presse (AFP).

По словам украинского военнослужащего, данный город «падет».

«Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами», — сообщил он.

Как рассказал боец ВСУ, единственный путь из Артемовска лежит через разбитые дороги, ведущие к городу Часов Яр. Если там застрянут танки, они могут стать мишенью для артиллерийского огня, указал он.

Недавно юрист и командир подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что города, которые расположены рядом с Артемовском, могут принять на себя весь удар, если украинские войска оставят этот населенный пункт.

6 марта глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ВСУ формируют группировки в населенных пунктах вокруг этого города.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска и укрепление в городе позиций украинских военных.

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