Представительство ДНР в СЦКК: женщина пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) информировало в Telegram-канале, что женщина 1949 года рождения пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Также указывается, что при обстреле данного района были зафиксированы попадания в частные жилые дома.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении уничтожили до 225-ти военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. По информации российского оборонного ведомства, также были поражены пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.