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Минобороны России: военные Азербайджана обстреляли машину правоохранителей Карабаха

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Максим Блинов/РИА Новости

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в ходе перестрелки 5 марта между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными погибли пять человек среди участников конфликта, боестолкновение прекратили российские миротворцы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что 5 марта в районе населенного пункта Дюкянлар азербайджанские военнослужащие обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате этого погибло трое человек, один был ранен, с азербайджанской стороны — двое погибших, один раненый.

«Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности. 

До этого специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что инцидент в Нагорном Карабахе, который произошел в воскресенье, 5 марта, говорит о необходимости продвижения переговоров между Баку и Ереваном.

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