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Мирошник назвал причины разногласий Зеленского и Залужного по поводу Артемовска

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Alex Babenko/Reuters

Разногласия главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и президента страны Владимира Зеленского по поводу Артемовска (украинское название — Бахмут) могут оказаться ширмой в очередной западной игре. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. По его словам, несмотря на противоположные мнения, оба чиновника преследуют одни и те же цели.

«Де-факто Зеленского нельзя назвать верховным главнокомандующим, равно как и Залужного — главкомом. Они просто представляют разные интересы внешнего управления Украиной. Но так или иначе их действия направлены на то, чтобы выкачать как можно больше денег и вооружения из стран НАТО», — отметил дипломат.

Он добавил, что несмотря на колоссальные потери ВСУ, Киев будет удерживать позиции для создания благоприятного политического фона, при этом сколько людей будет потеряно — не имеет значения.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники написала, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. В статье говорится, что главком ВСУ еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из города. Однако украинский лидер считает, что важно удерживать населенный пункт.

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