Минобороны: российская авиация сбила украинские истребитель Су-27 и вертолет Ми-8

Истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины сбиты авиацией Воздушно-космических сил России в районах населенных пунктов Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8», — рассказали в Минобороны.

В районе города Красноармейск ДНР средствами противовоздушной обороны также был сбит украинский многоцелевой истребитель МиГ-29, отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало, что российской авиацией был сбит украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в районе Красноармейска Донецкой народной республики.