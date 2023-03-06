МО РФ сообщило о применении высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО

Министерство обороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления украинских Вооруженных сил в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что российская разведка установила, где расположен ангар, в котором украинские военные прятали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт. После по ангару был нанесен удар высокоточным оружием.

По данным Минобороны, с первым же выстрелом удалось попасть в центр ангара. Снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри сооружения, уничтожив находящуюся там бронетехнику и автомобили ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео работы бронегруппы десантников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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