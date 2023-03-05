Рогов сообщил, что в Мелитополе прогремели два взрыва

Глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Мелитополе.

По его словам, около 19:30 в разных частях города прогремели два взрыва.

Как заявил Рогов, согласно предварительной информации, в пригороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий официально перенес столицу региона в Мелитополь из занятого украинскими властями Запорожья.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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