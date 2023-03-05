МВД Белоруссии: спецподразделения республики готовы противостоять диверсионным группам

Белорусская оппозиция, которая находится за границей, собирается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, в том числе силовым путем, им готовы противостоять спецподразделения «Рысь». Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

«Беглые, которые находятся за пределами республики, после попытки раскачивания ситуации в 2020 году (в период президентских выборов. — «Газета.Ru»), тогда у них ничего не получилось, сейчас пытаются готовить людей, находящихся за пределами Беларуси. Они хотят осуществить силовой вариант. Подразделения [«Рысь»] готовы противостоять этой угрозе», — сказал министр.

Он также указал, что созданные подразделения «Рысь» способны противостоять намерениям диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По словам Кубракова, их главной задачей является борьба с такими группами. Он сообщил, что данные подразделения работают на всей территории республики.

«Это специально подготовленные сотрудники — военнослужащие внутренних войск, только контрактники», — добавил Кубраков.

Также он напомнил о подразделении «Смерч», которое было создано из добровольцев. Это подразделение, как правило, состоит из экс-сотрудников отряда милиции особого назначения.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий с оружием пересек белорусскую границу.