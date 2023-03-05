Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД Белоруссии: спецподразделения республики готовы противостоять диверсионным группам

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Белорусская оппозиция, которая находится за границей, собирается дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, в том числе силовым путем, им готовы противостоять спецподразделения «Рысь». Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

«Беглые, которые находятся за пределами республики, после попытки раскачивания ситуации в 2020 году (в период президентских выборов. — «Газета.Ru»), тогда у них ничего не получилось, сейчас пытаются готовить людей, находящихся за пределами Беларуси. Они хотят осуществить силовой вариант. Подразделения [«Рысь»] готовы противостоять этой угрозе», — сказал министр.

Он также указал, что созданные подразделения «Рысь» способны противостоять намерениям диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По словам Кубракова, их главной задачей является борьба с такими группами. Он сообщил, что данные подразделения работают на всей территории республики.

«Это специально подготовленные сотрудники — военнослужащие внутренних войск, только контрактники», — добавил Кубраков.

Также он напомнил о подразделении «Смерч», которое было создано из добровольцев. Это подразделение, как правило, состоит из экс-сотрудников отряда милиции особого назначения.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий с оружием пересек белорусскую границу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть