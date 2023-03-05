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МИД Армении назвал терроризмом действия диверсантов из Азербайджана

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AP

Министерство иностранных дел Армении охарактеризовало действия азербайджанской диверсионной группы, в результате которых зафиксировано трое погибших и один раненый, как терроризм. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать никак иначе, чем терроризм», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что данная диверсия была заранее спланирована высшим руководством Азербайджана.

По данным армянского МИД, порядка трех месяцев Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, был заблокирован, что привело к гуманитарной катастрофе. Вместе с тем, Азербайджан продолжал вести террор в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, конечной целью которого, по мнению оборонного министерства Армении, является этническая чистка.

МИД Армении также призвал направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международную группу для установления фактов террора.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боевого столкновения в воскресенье, 5 марта, в Нагорном Карабахе.

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