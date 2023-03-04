Военный обозреватель Литовкин считает, что на Украине невозможно построить танковый завод

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что на Украине невозможно построить танковый завод. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По его словам, это невозможно, так как в стране разрушены танковый завод имени Малышева и авиационный завод в Харькове. Новый завод тоже может быть уничтожен в результате бомбардировок, считает он.

Ранее сообщалось, что Швеция поставит Украине 10 основных боевых танков (ОБТ) Stridsvagn 122, а также комплексы ПВО MIM-23 Hawk и IRIS-T.

Издание отмечает, что Stridsvagn 122 — это модификация немецкого танка Leopard 2A5, в которой улучшена система управления огнем и усилена броня.

Вооружение Stridsvagn 122 включает 120-мм гладкоствольную танковую пушку Rheinmetall L44, 7,62-мм спаренный пулемет и 7,62-мм командирский пулемет.

Танк оснащен дизельным двигателем MTU MB 873 Ka-501 жидкостного охлаждения V-12 Twin-turbo мощностью 1479 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет 68 км/ч, а максимальный запас хода — 550 км.