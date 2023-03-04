Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный обозреватель Литовкин считает, что на Украине невозможно построить танковый завод

close
100%
РИА Новости/

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что на Украине невозможно построить танковый завод. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По его словам, это невозможно, так как в стране разрушены танковый завод имени Малышева и авиационный завод в Харькове. Новый завод тоже может быть уничтожен в результате бомбардировок, считает он.

Ранее сообщалось, что Швеция поставит Украине 10 основных боевых танков (ОБТ) Stridsvagn 122, а также комплексы ПВО MIM-23 Hawk и IRIS-T.

Издание отмечает, что Stridsvagn 122 — это модификация немецкого танка Leopard 2A5, в которой улучшена система управления огнем и усилена броня.

Вооружение Stridsvagn 122 включает 120-мм гладкоствольную танковую пушку Rheinmetall L44, 7,62-мм спаренный пулемет и 7,62-мм командирский пулемет.

Танк оснащен дизельным двигателем MTU MB 873 Ka-501 жидкостного охлаждения V-12 Twin-turbo мощностью 1479 л.с. Максимальная скорость по шоссе составляет 68 км/ч, а максимальный запас хода — 550 км.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть