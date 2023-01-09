С начала проведения специальной военной операции (СВО) в Донецкой и Луганской народных республиках задержали большое количество корректировщиков, в частности, ряд подростков, которые прошли обучение в украинских военно-патриотических лагерях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военнослужащую Второго армейского корпуса ЛНР.

По ее словам, в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке в Северодонецком районе проводили особые военно-патриотические игры. На территории лагеря нашли программу игры «Сокiл» («Джура»), утвержденную Министерством образования Украины.

Как рассказала военнослужащая, недавно в данном районе ЛНР была задержана девочка, прошедшая игру «Сокiл» («Джура»). Эта девочка, как указала она, передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты перемещения техники.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что армия Украины понесла серьезные потери, в связи с чем ей приходится направлять на передовую 15-летних подростков.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.