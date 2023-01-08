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Премьер Шмыгаль рассказал о крупнейшем в мире минном поле на Украине

Шмыгаль: на Украине создано крупнейшее в мире минное поле площадью 250 тыс. кв. м

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Пресс-служба Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Yonhap, что из-за того количества мин, которое было установлено на территории страны за время военного конфликта, там было создано «самое большое минное поле в мире» площадью примерно 250 тыс. кв. км.

«На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — сказал он.

Агентство отмечает, что такая площадь минного поля больше территории Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине 15 млн канадских долларов (11 млн долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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