Премьер Кристерссон: Швеция присоединится к европейской системе ПВО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе выступления на конференции «Народ и оборона» заявил, что страна планирует присоединиться к европейской системе ПВО, которую страны НАТО договорились создать в прошлом году. Об этом сообщает The Local Sweden.

«Кристерссон сказал, что Швеция присоединится к инициативе 15 стран по созданию совместной противоракетной обороны, выдвинутой на встрече министров обороны стран НАТО в октябре, под названием «Европейский небесный щит», — сказано в сообщении портала.

Премьер отметил, что Швеция должна внести вклад в НАТО военно-воздушными силами и противовоздушной обороной.

Ранее Кристерссон заявил на конференции «Народ и оборона», что власти Турции сформулировали невыполнимые для Швеции условия по присоединению страны к блоку НАТО.