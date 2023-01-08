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Минобороны: ВС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины за сутки

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что истребительная авиация воздушно-космических сил России за сутки сбила пять самолетов воздушных сил Украины. Эти данные приводятся в сводке ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, ВС РФ сбили истребители ВСУ Су-27 и Су-24 в Харьковской области и два самолета Су-25 — в Николайполье и Новом Донбассе.

Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории 50 российских военнослужащих. В военном ведомстве рассказали, что освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях, подведомственных Минобороны.

Всем освобожденным окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, отметили в министерстве.

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Операция на Украине
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