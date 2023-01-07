Минобороны РФ сообщило о продолжении режима прекращения огня в зоне СВО и обстрелах ВСУ

Объединенная группировка российских войск продолжает соблюдать режим прекращения огня на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине, заявили в Минобороны РФ.

Между тем, указали в оборонном ведомстве, украинские Вооруженные силы продолжили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донбасса и российских позиций.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на обстрелы ВСУ, российские подразделения продолжат придерживаться режима прекращения огня до 24.00 7 января.

5 января президент России Владимир Путин после предложения патриарха всея Руси Кирилла о прекращении огня на Рождество поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине.

На Украине на это отреагировали негативно. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это перемирие «ловушкой», а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы намерена использовать прекращение огня как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».