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В ДНР сообщили, что ВСУ с начала режима тишины выпустили по республике 34 снаряда

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинская армия в седьмой раз обстреляла Донецкую народную республику после объявленного Россией режима тишины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его информации, Вооруженные силы Украины в 17:30 мск совершили обстрел Кировского района Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм.

Таким образом, в общей сложности с начала действия режима тишины ВСУ выпустили по республике уже 34 снаряда.

6 января сообщалось, что украинская армия в течение пяти минут дважды обстреляла ДНР, выпустив 10 снарядов натовского образца калибром 155 мм, несмотря на действие объявленного Россией режима тишины.

Ранее в ДНР заявляли, что ВСУ совершили обстрел Донецка в начале действия режима тишины, объявленного Россией.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».

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