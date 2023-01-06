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Кабмин ФРГ: Берлин направит Киеву отдельную ЗРК Patriot, не из предназначенных Польше

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U.S. Army/ABACA/Reuters

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что для Киева Берлин направит отдельную систему Patriot, не из числа тех, что были запланированы для Польши, сообщает РИА Новости.

«Эта система (Patriot) будет направлена на Украину в дополнение к тем трем системам, которые отправят в Польшу. Это другая система», — сказал он на брифинге.

Представитель кабмина добавил, что Германия будет обучать солдат ВСУ работе на этой системе на территории своей страны.

Накануне сообщалось, что Германия присоединилась к Соединенным Штатам в предоставлении Украине боевых машин пехоты (БМП), а также дополнительной батареи ЗРК Patriot.

1 декабря власти ФРГ после падения ракеты на территории Польши предложили Варшаве разместить у себя восемь пусковых установок системы ПВО Patriot.

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