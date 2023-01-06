Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Принца Гарри обвинили в нарушении четырех пунктов армейского кодекса чести

close
100%
Matt Dunham/AP

Британский принц Гарри, признавшийся в своей книге в убийстве 25 афганских комбатантов, нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести, а также поставил себя под угрозу нападения со стороны «каждого джихадиста и психа». Об этом заявил бывший глава отдела по борьбе с терроризмом Минобороны Великобритании, бывший военный советник генерал-майор Чип Чепмен, передает Yahoo News.

«У нас есть кодекс поведения. Это ценности и стандарты военных, и он нарушил как минимум четыре из этих ценностей, которые включают уважение к другим, честность, лояльность и бескорыстная приверженность», --приводит издание слова Чепмена.

Офицер добавил, что среди военных не принято считать людей, которых они убили. «Я никогда не сталкивался с этим в затемненных барах в Великобритании, просто об этом не говорят», — подчеркнул Чепмен.

Кроме того, Чепмен подчеркнул, что Гарри служил на вертолете и «не воевал на земле», поэтому » никак не мог опознать кого-либо или похоронить их, поэтому называть конкретное число, откровенно говоря, немного смешно».

Ранее сообщалось, что британский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане.

По словам Гарри, это «не наполняло его удовлетворением», но он также «и не испытывал стыд».

Британский принц провел в армии десять лет. Он отслужил в Афганистане два срока.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть