Принца Гарри обвинили в нарушении четырех пунктов армейского кодекса чести

Британский принц Гарри, признавшийся в своей книге в убийстве 25 афганских комбатантов, нарушил по меньшей мере четыре пункта армейского кодекса чести, а также поставил себя под угрозу нападения со стороны «каждого джихадиста и психа». Об этом заявил бывший глава отдела по борьбе с терроризмом Минобороны Великобритании, бывший военный советник генерал-майор Чип Чепмен, передает Yahoo News.

«У нас есть кодекс поведения. Это ценности и стандарты военных, и он нарушил как минимум четыре из этих ценностей, которые включают уважение к другим, честность, лояльность и бескорыстная приверженность», --приводит издание слова Чепмена.

Офицер добавил, что среди военных не принято считать людей, которых они убили. «Я никогда не сталкивался с этим в затемненных барах в Великобритании, просто об этом не говорят», — подчеркнул Чепмен.

Кроме того, Чепмен подчеркнул, что Гарри служил на вертолете и «не воевал на земле», поэтому » никак не мог опознать кого-либо или похоронить их, поэтому называть конкретное число, откровенно говоря, немного смешно».

Ранее сообщалось, что британский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане.

По словам Гарри, это «не наполняло его удовлетворением», но он также «и не испытывал стыд».

Британский принц провел в армии десять лет. Он отслужил в Афганистане два срока.