Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Австрия поддержала предложение Бельгии лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя МИД страны.

Он счел лишение Венгрии права голоса в ЕС особенно правильным накануне председательства Будапешта в Совете ЕС.

«Мы поддерживаем строгое [соблюдение] процедуры <…> против Венгрии», — сказал представитель австрийского МИД.

Накануне стало известно, что Евросоюз может предпринять экстраординарные шаги для лишения Венгрии права вето при ее грядущем председательстве в ЕС по ротации.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, кто бы мог завершить конфликт на Украине за сутки. Он напомнил, что «война ведется людьми», которые при желании могут заключить мир. Орбан отметил, что, если бы Дональд Трамп стал президентом, он за один день смог бы «достичь прекращения огня в Украине», а затем начать переговоры.

Ранее в Венгрии десятки тысяч человек вышли на «марш мира».