Китайский генерал посоветовал Зеленскому подумать о простых украинцах

Генерал-майор Национально-освободительной армии Китая (НОАК) Сю Хуэй призвал Владимира Зеленского задуматься о ценности жизни рядовых украинцев в связи с военной поддержкой Запада. Его слова приводит портал Guancha.

Сю Хуэй считает, что Зеленскому следует подумать над тем, за что борется Украина, и что это означает для страны, Европы и мира в целом.

«Президент США Джо Байден сказал что-то ужасное. Он сказал, что будет поддерживать Украину и бороться до последнего украинца. Если вы будете сражаться до последнего украинца, за что борется украинский народ?» — указал военный.

Накануне официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Зеленского, назвавшего Китай инструментом Путина.