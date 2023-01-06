В Белоруссию прибыла военная техника из России

На территорию Белоруссии прибыл очередной эшелон с российской военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

В ведомстве уточнили, что наращивание региональной группировки войск в Белоруссии проводится в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства.

«Сегодня в Республику Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск. Там он заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей региональной группировки войск.

До этого в Минобороны Белоруссии сообщали о проведении совместных летно-тактических учений с Вооруженными силами РФ.