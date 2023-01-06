Посол Антонов заявил, что поставками оружия США подстрекают Киев к «новым ужасным деяниям»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне не хотят политического урегулирования вокруг Украины, а поставками оружия подстрекают Киев к «новым ужасным деяниям». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине чувствуют все большую безнаказанность и «продолжают убивать мирных жителей Донбасса».

По его словам, ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что США затягивают конфликт.

«Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют попыткой взять передышку», — отметил дипломат.

Ранее Associated Press, ссылаясь на источники американских чиновников, написало, что новый пакет военной помощи США Украине станет самым крупным, так как обойдется почти в $3 млрд.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.