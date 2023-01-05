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Пресс-служба Седьмого флота: корабль ВМС США совершил проход через Тайваньский пролив

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Global Look Press

В пресс-службе Седьмого флота США заявили, что американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону. Об этом сообщает РИА Новости.

«USS «Чунг Хун», эсминец класса «Арли Берк» с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом 5 января (по местному времени) в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов», — заявили в пресс-службе.

В Седьмом флоте США подчеркнули, что проход состоялся за пределами территориальных вод «какого-либо прибрежного государства».

Ранее Седьмой флот США назвал ложными утверждения Китая о якобы нелегальном вторжении ракетного крейсера Chancellorsville в воды КНР.

До этого стало известно, что ракетный крейсер Chancellorsville Военно-морских сил Соединенных Штатов без разрешения правительства КНР зашел в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море недалеко от островов Наньша. Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли обвинил военных США в нелегальном вторжении в китайские воды.

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