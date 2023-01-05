Офицер армии США Иствуд восхитился российским беспилотником С-70Б «Охотник»

Офицер армии США в отставке Брент Иствуд восхитился российским беспилотником С-70Б «Охотник». Свое мнение он высказал в статье для издания 19FortyFive.

Иствуд считает, что лучшей способностью «Охотника» является режим, позволяющий применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.

«Эта концепция «верного ведомого» будет включать до четырех беспилотников-невидимок С-70, которые могут летать впереди истребителя для раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по земле», — поделился Иствуд.

Также беспилотник сможет собирать разведданные и использоваться для радиоэлектронной борьбы.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что за минувшие сутки российские ПВО сбили 21 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.