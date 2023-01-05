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В Польше выразили несогласие с отменой правила вето в ЕС

Польский политик Соболевский заявил, что Варшава не согласится с отменой правила вето в ЕС

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский заявил, что его страна не согласится с отменой правила вето при принятии решений Евросоюзом, передает РИА Новости.

«Пока правит PiS, пока правят объединенные правые, не будет согласия на отказ от принципа вето в ЕС», — подчеркнул он.

По словам политика, это правило является гарантией того, что все члены ЕС являются «партнерами и субъектами» альянса, а не «пешками в ЕС».

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок выступила за изменение одного из фундаментальных принципов ЕС — принятия тех или иных решений только при согласии всех членов блока. По ее словам, Евросоюз больше не может допустить того, чтобы отдельные страны блокировали действия объединения.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал отказаться от принципа единогласия при принятии решений, касающихся внешней и налоговой политики. Из-за права вето Еврокомиссии пришлось уже дважды смягчать санкции против России.

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