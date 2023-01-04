Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Воздушная тревога по всей Украине», — говорится в сообщении.

Утром сирены прозвучали в пяти регионах страны: в 08:36 (мск) — в Черкасской и Полтавской областях, в 08:37 (мск) — в Днепропетровской и Кировоградской областях, а в 08:39 (мск) — в Харьковской области.

Накануне тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

1 января Госпогранслужба Украины рассказала, что в 2022 году воздушная тревога в стране звучала 14 870 раз. По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киеве с начала специальной военной операции прозвучало 638 тревог.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по энергетическим и военным объектам Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.