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«Ростех» в ближайшее время начнет производство новых средств РЭБ и борьбы с дронами

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Scientific Reports

В компании «Ростех» заявили, что производство нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с дронами планируется начать в России в ближайшее время, передает ТАСС.

Также в «Ростехе» заявили, что компания в 2023 году продолжит наращивать объемы производства вооружения и военной техники.

Речь идет о вертолетах, истребителях, бомбардировщиках, ракетоносцах и других видах военной техники, уточнили в компании.

Ранее первый заместитель генерального директора «Ростех» Владимир Артяков заявил, что госкорпорация в разы увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер».

Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов ракетных комплексов «Искандер», которые наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.

На кадрах видно, как российский военнослужащий получает приказ на запуск ракеты по объекту противника и запускает снаряд.

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