МИД РФ: Россия призывает Запад «прекратить рассматривать космос в качестве арены конфликтов»

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Darren Ornit/Reuters

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия призывает Запад прекратить попытки рассматривать космос в качестве арены конфликтов государств. Об этом он сообщил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Призываем страны Запада прекратить попытки позиционирования космического пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств», — сказал он.

Ранее Воронцов заявил, что Россия вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом он сообщил на заседании ГА ООН.

Также сообщалось, что Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.

С российской стороны подпись под документом поставил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, со стороны Коморских островов — постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи.

До этого сообщалось, что РФ призывает Соединенные Штаты к возврату конструктивного обсуждения договора о неразмещении первыми оружия в космосе, рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

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