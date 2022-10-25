Штайнмайер пообещал в ближайшие дни передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Штайнмайер подчеркнул, что пообещал Зеленскому, что в ближайшие дни украинской стороне будут переданы реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии планируют поставить Украине три дополнительных системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, речь идет о комплексах IRIS-T, одну такую систему Киев уже получил от Берлина в начале октября.

Как указал канцлер Германии, Берлин готов продолжить военную и финансовую помощь Украине, так же как и его союзники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть