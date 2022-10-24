Герасимов обсудил с британским коллегой возможное применение Украиной «грязной бомбы»

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Руководитель Генштаба России ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином, в ходе которых стороны обсудили возможное применение Украиной «грязной бомбы». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия планирует обсудить в ООН вопрос возможной подготовки Украиной провокаций с использованием «грязной бомбы». По его словам, информацию об этом «перепроверяли по соответствующим каналам».

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов до этого рассказал, что Министерство обороны РФ располагает информацией о контактах президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Он отметил, что для этого на Украине уже есть производственная база и научный потенциал.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть