Герасимов обсудил с британским коллегой возможное применение Украиной «грязной бомбы»

Руководитель Генштаба России ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином, в ходе которых стороны обсудили возможное применение Украиной «грязной бомбы». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия планирует обсудить в ООН вопрос возможной подготовки Украиной провокаций с использованием «грязной бомбы». По его словам, информацию об этом «перепроверяли по соответствующим каналам».

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов до этого рассказал, что Министерство обороны РФ располагает информацией о контактах президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Он отметил, что для этого на Украине уже есть производственная база и научный потенциал.