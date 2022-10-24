Минобороны РФ: Зеленский контактирует с Лондоном по вопросу создания ядерного оружия

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны России располагает информацией о контактах президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Кириллов отметил, что для этого на Украине уже есть производственная база и научный потенциал.

«Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» — это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская...» — сказал представитель Минобороны РФ.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны ВСУ реальна, а верят ли этому США, Великобритания и Франция — это их дело.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть