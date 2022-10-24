Минобороны РФ: Зеленский контактирует с Лондоном по вопросу создания ядерного оружия

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны России располагает информацией о контактах президента Украины Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Кириллов отметил, что для этого на Украине уже есть производственная база и научный потенциал.

«Так, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» — это три действующие атомных электростанции: Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская...» — сказал представитель Минобороны РФ.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева «с применением грязной бомбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» со стороны ВСУ реальна, а верят ли этому США, Великобритания и Франция — это их дело.